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Среда| 28 Марта, 04:38 |
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Аэропорт Благовещенск перешел на летнее расписание
В летнюю навигацию 10 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 12 направлениям.
Авиакомпания «Северный ветер» в летнем расписании будет выполнять полеты из Благовещенска в московский аэропорт «Шереметьево» и обратно на воздушном судне Boeing-777. В апреле по некоторым дням в неделю рейсы будут осуществляться на самолете типа Boeing-737 с одной посадкой для дозаправки в аэропортах Красноярска или Новосибирска.
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» традиционно смогут вылететь из Благовещенска в Москву через аэропорт города Екатеринбург «Кольцово» с пунктом прилета в аэропорт «Домодедово».
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» свяжет Благовещенск с Красноярском, Владивостоком, Южно-Сахалинском и Петропавловск- Камчатским.
В Якутск из Благовещенска полеты будет выполнять авиакомпания «Якутия», в Новосибирск – «S7». Из Благовещенска во Владивосток и Южно-Сахалинск амурчане смогут вылететь рейсами авиакомпании «Аврора».
По средам и пятницам авиакомпания «ИрАэро» согласовала с благовещенским аэропортом транзитный маршрут «Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток» и обратно, а по субботам «Иркутск – Улан-Удэ – Благовещенск – Владивосток» и обратно.
В международном секторе летнее расписание пополнилось новым перевозчиком «Royal Flight», авиакомпания согласовала полеты на воздушных судах типа Boeing-757 (235 кресел) из Благовещенска в аэропорты Тайланда: Пхукет, Утопао, Краби.
В аэропорты Вьетнама «Нячанг» и Тайланда «Пхукет» будут выполнять полеты авиакомпании «Икар» и «AZUR air», в маршрутную сеть последней войдет рейс в аэропорт Тайланда «Утопао».
Билеты можно приобрести в авиационных и туристических агентствах города и на официальных сайтах авиакомпаний.
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