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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:01 |
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В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
Процедура введена сроком на четыре месяца. Если за этот период ситуация не изменится, то будет инициирована процедура внешнего управления.
По решению совета директоров АО «Санаторий Уссури» и.о. генерального директора назначен бывший главбух общества И. Попыкин, которого СКР подозревает в хищении более 3,5 миллионов рублей у здравницы. По факту хищения возбуждено уголовное дело.
Сотрудники санатория написали жалобу в прокуратуру на это решение совета директоров, потому что считают, что у Попыкина появилась возможность воздейстовать на свидетелей, работающих в санатории.
Как ранее сообщал «Дальневосточный капитал», задолженность по зарплате в санатории составляет 4,5 млн, налогам и страховым взносам - 18 млн, перед поставщиками товаров и услуг - 22 млн рублей. С начала года 140 работников живут на мизерных авансах, не хватает денег на еду и одежду, нечего дать детям в школу и даже купить билет на рейсовый автобус, чтобы доехать до участковой больницы в соседнем селе. Люди доведены до отчаяния.
Часть коллектива - порядка 30 человек - уже уволилась, остальным, а это более ста человек, идти некуда. Они живут в селе Бычиха, для которого санаторий - градообразующее предприятие, и других рабочих мест здесь просто нет.
Досье "Дальневосточного капитала": Санаторий «Уссури» оказывает медицинские услуги по реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нем действуют два терапевтических отделения, отделение реабилитации после хирургического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, кардиологическое и неврологическое отделение, поликлиника и водолечебница. Здесь проходят лечение, в среднем, полторы тысячи человек в год. Владельцами АО «Санаторий «Уссури» являются Хабаровское краевое объединение профсоюзов (41,2 %), Федерация независимых профсоюзов России (11%) и около ста физических лиц (47%).
Павел ЛЕБЕДЕВ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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