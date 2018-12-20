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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Российские и китайские инвесторы обсуждают проект канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ
Реализацию проекта канатной дороги и ход строительства моста через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ обсудили на встрече представители делегации Амурской области с руководством Департамента транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян.
Стороны отметили, что все технические вопросы оперативно решаются в рамках деятельности рабочих групп двух приграничных регионов и совместной российско-китайской компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Руководитель делегации амурского Правительства Татьяна Половайкина подчеркнула необходимость обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода и автомобильных пунктов пропуска на территориях РФ и КНР.
Помимо этого в ближайшее время планируется встреча губернатора региона Василия Орлова с руководством провинции Хэйлунцзян по вопросам двухстороннего взаимодействия по созданию трансграничной транспортной инфраструктуры.
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