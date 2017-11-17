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"СОЮЗ-2.1Б" успешно стартовал с космодрома Восточный в Приамурье
Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 5 часов. Путем семи включений двигательной установки разгонного блока «Фрегат» будут сформированы орбиты для отделения космических аппаратов «Метеор-М» № 2-1, IDEA, «Бауманец-2», группы КА SEAM, AISSat и LEO Vantage на высоте от 600 до 1000 км. По завершении программы выведения разгонный блок будет переведен на траекторию входа в атмосферу для последующего затопления в акватории Тихого океана, сообщает Роскосмос.
Запуск малых космических аппаратов проводится в интересах научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады и Федеративной Республики Германии.
17 малых космических аппаратов из 18 МКА будут выведены в рамках реализации иностранных контрактов. Оператором их запуска является АО «Главкосмос».
Космический аппарат (КА) «Метеор-М» № 2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе. Государственным заказчиком является Госкорпорация «РОСКОСМОС», заказчиками – Минобороны России и Росгидромет.
Фото Роскосмос.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
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