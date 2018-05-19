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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, за первый квартал хозяйствами аквакультуры выращено 25 тонн рыбы.
«Из них – 10 тонн сазана, по 5 тонн амура, толстолобика и осетра», – отметили в ведомстве.
Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что на этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники», – добавил заместитель главы региона.
Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
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