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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 23:42 |
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Путин назначил врио губернатора Амурской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Соответствующий Указ «Об исполняющем обязанности губернатора Амурской области» подписал Президент России Владимир Путин.
Ранее занимавший должность губернатора Амурской области Александр Козлов вступил в должность Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
В подписанном указе говорится, "в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А.А., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".
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