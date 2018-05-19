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В Амурской области резидент ТОР "С Технологии" проходит сертификацию
«До весны нынешнего года процедура сертификации цемента для производителей была делом сугубо добровольным. Но уже в этом году 7 марта вступило в силу постановление федерального Правительства, согласно которому сертификация цемента стала обязательной. В число сертифицируемой продукции вошли и портландцемент, и шлаковые, глиноземистые, сульфатные цементы, и сам цементный клинкер. Сама сертификация - это не просто проведение каких-либо лабораторных исследований. Подробному анализу подвергается весь производственный процесс. Такой тщательный подход к сертификации продукции необходим для того, чтобы при дальнейшем производстве исключить нарушения технологических процессов. Сейчас мы проходим обязательную сертификацию. А для того, чтобы это сделать, необходимо было разработать техрегламент. Когда регламент сделан, проверяется завод, приезжают специалисты органов сертификации, отбирают образцы сырья, готовой продукции, проводят лабораторные испытания, некоторые результаты получаются на 28-й день. Техрегламент мы уже получили, передали его в органы сертификации, они его просмотрят и назначат дату, когда приедут с проверкой. Но в любом случае, пуско-наладочные работы мы уже провели, завод готов», - рассказал генеральный директор «С Технология» Сергей Пискунов.
Напомним, реализация ряда инвестиционных проектов в особых экономических зонах региона – территориях опережающего развития, в том числе ТОР «Приамурская» -обсуждалась на совещании по вопросам финансово-экономического и социального развития Амурской области, которое провёл Владимир Путин 27 апреля. 30 мая, на очередной встрече Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Александра Козлова, как дела у тех людей, с которыми он беседовал в апреле. В их числе был и глава предприятия «С Технология» Сергей Пискунов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Амурской области.
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