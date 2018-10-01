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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 16:15 |
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В Певеке освятили место под строительство храма
Предстоятель Русской Православной Церкви освятил закладной камень, прочитал проповедь жителям города и поблагодарил губернатора Чукотского автономного округа Романа КОПИНА и епископа Анадырской и Чукотской епархии Матфея за вклад в развитие региона, в том числе духовной жизни округа.
– Если вспомнить, как создавались города на Руси, самые великие, самые значительные, то они всегда начинались со строительства храма. И когда люди строили храм, то они понимали, что Божье благословление будет над этим местом присутствовать, – сказал в проповеди Патриарх Кирилл. – То, что мы сегодня закладываем этот храм здесь в Певеке – в самом северном городе России, в самом восточном порту ледовитого океана – мы совершаем великое дело.
Предстоятель Церкви обратился к губернатору Чукотки и жителям региона с просьбой не откладывать строительство храма и сделать все возможное для его скорейшего возведения.
После проведения чина освящения закладного камня Патриарх Московский и Всея Руси подарил жителям Певека иконки в честь митрополита Московского святителя Инокентия со своим благословлением на обороте. Также Святейший посетил городской храм Успения Пресвятой Богородицы города Певек.
Как отметил Губернатор Чукотки Роман Копин, Певек стал первым населенным пунктом округа, который посетил Предстоятель Русской Православной Церкви.
– Певек является одним из наиболее динамично развивающихся населенных пунктов Чукотки. Здесь реализуются крупнейшие энергетические и транспортные проекты: готовится к работе первая Плавучая атомная теплоэлектростанция, идет реконструкция морского порта и аэропорта, которые станут ключевым узлом Северного морского пути, с Певеком непосредственно связан запуск ряда месторождений золота и меди мирового уровня. Приезд Патриарха и освящение им места строительства нового храма знаменует также духовное процветание города, которое мы будем всесторонне поддерживать и укреплять, – подчеркнул Роман Копин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Фото www.чукотка.рф/
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