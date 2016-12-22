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Росэнергоатом заявил о выполнении всех сроков строительства береговых сооружений для ПАТЭС в Певеке
– Мы убедились, что директивные сроки, которые были установлены, будут выполнены. Заказчик и подрядчик работают рука об руку – это залог нашего успеха. За это им отдельные слова благодарности. Также хочу отметить и слаженную работу подрядчика с региональными и местными властями, – подчеркнул Павел Ипатов.
Как передаёт информационное агентство «Чукотка», в текущем году в связи с интенсивной работой строителей было принято решение о продлении сезона навигации в морском порту Певек. В настоящее время в Архангельске стоят под погрузку два теплохода, которые доставят в самый северный город России необходимые материалы и оборудования. Эти рейсы позволят подрядчику работать до начала навигации следующего года.
По словам первого заместителя Губернатора Чукотского АО, начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Леонида Николаева, Правительство Чукотки и муниципальные органы власти будут оказывать полное содействие и всестороннюю поддержку при реализации этого крайне важного для региона проекта.
Кроме того, как обратил внимание руководитель Комиссии Концерна, заместитель генерального директора Росэнергоатома Джумбери Ткебучава, власти Чукотки активно включились в вопросы большой энергетики и делают всё от них зависящее, чтобы проекты в Певеке и Билибино были реализованы успешно и в срок.
– То, что мы увидели, нас полностью удовлетворило – всё идет строго по плану. В реализации такого крупного энергетического проекта необходимо отметить роль региональных властей. Первый заместитель губернатора Леонид Николаев искренне болеет за своё дело, предлагает правильные и разумные вещи. Губернатора Чукотки Романа Копина мы знаем ещё со времён, когда он возглавлял Билибино. Он тоже отдает все силы общему делу. Уверен, вместе мы должны добиться поставленных целей, – подчеркнул Джумбери Ткебучава.
Напомним, что с июля текущего года плавучий энергоблок, который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге проходит плановые швартовные испытания для проверки работоспособности и соответствия проектным характеристикам оборудования, а также систем плавучего энергоблока. Плановый срок окончания швартовных испытаний намечен на конец октября 2017 года.
После этого ПАТЭС «Академик Ломоносов» выйдет с завода как готовый объект, который будет доставлен по Северному морскому пути к месту работы и подключён к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту Певека. Энергоблок должен быть готов к транспортировке к концу этого года.
В сентябре 2019 года Концерн Росэнергоатом планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а осенью того же года начать испытания ПАТЭС и ввести её в эксплуатацию.
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