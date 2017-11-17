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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Января, 14:41 |
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На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
Проект реализуется на территории опережающего развития «Беринговский» в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Первые слитки золота будут получены уже в январе 2018 года.
Первая партия добытой руды отправлена на фабрику рудника «Валунистый». Вскоре из сырья будет получен сплав Доре, содержащий около 10 % золота и 80 % серебра. В дальнейшем золото-серебряный сплав будет направлен на аффинажный завод для последующей очистки и реализации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы защитили план развития горных работ, прошли все инстанции и с 1 января 2018 года начали опытно-промышленную разработку на участке «Горный». Работы продлятся до конца второго квартала. За это время мы планируем добыть 505 килограммов золота и три тонны серебра. Пройдя повторную защиту запасов и все необходимые экспертизы, во втором квартале 2019 года сможем приступить к полномасштабным добычным работам. Общие запасы золота участка «Горный» оцениваются в 4 тонны, которые мы выберем примерно за три года», - прокомментировал Виктор Лебедев, технический директор ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь»
В отборе крупнотоннажной формы для разработки технологического регламента переработки руды на участке «Горный» на сегодняшний день заняты более 40 работников, при полном запуске проекта будет создано 312 новых рабочих мест. Ожидается, что общая сумма инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей.
В настоящее время на дальневосточных территориях опережающего развития действуют шесть компаний-резидентов, осуществляющих добычу драгоценного металла.
Напомним, в декабре 2017 года в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока состоялось заседание Наблюдательного совета ТОР «Беринговский» по вопросу рассмотрения и утверждения Плана перспективного развития данной территории. ППР разработан консорциумом компаний «Исследовательский Институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» по заданию АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Для ТОР «Беринговский» было выделено два вектора развития. Это крупные проекты, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, созданием необходимой инфраструктуры, а также проекты малого и среднего бизнеса, направленные на развитие местного производства и сферы услуг.
ТОР «Беринговский» на карте Дальнего Востока появилась 21 августа 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 876 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский». На сегодняшний день 24 резидента уже подписали с АО «КРДВ» соглашения об инвестиционной деятельности на данной территории и реализуют проекты общей стоимостью 15,3 млрд рублей с планами создать более 1190 новых рабочих мест. Всего в Дальневосточном федеральном округе действуют 18 территорий опережающего развития. Предоставленными преференциями на сегодняшний день пользуются 211 резидентов, общий инвестиционный портфель которых превышает 2,18 трлн рублей.
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