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Чукотка готовится к традиционной гонке на оленьих упряжках "Эракор 2018"
Мероприятие пройдёт в селе Канчалан Анадырского района со 2 по 4 марта. Традиционное мероприятие направлено на сохранение традиций коренных малочисленных народов Чукотки.
В гонках примут участие представители пяти оленеводческих предприятий округа. В качестве гостей на мероприятие приглашены представители органов государственной власти, муниципальных образований, работники оленеводческих предприятий и общественных организаций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Спикерами станут первый заместитель Губернатора, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Леонид Николаев, начальник Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Сергей Давидюк.
Напомним, в прошлом году местом проведения гонки на оленьих упряжках стало село Амгуэма. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Чукотского автономного округа.
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