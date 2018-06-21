|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Недропользователи Чукотки добыли 13,8 т золота с начала года
В Департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО напомнили, что снижение объёмов добычи драгоценного металла связано с уменьшением производства рудного золота на ряде месторождений округа. При этом добыча серебра за полгода увеличилась на 10 % и составила 81,6 т.
На сегодняшний день добычу рудного золота на территории округа осуществляют пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый» и ООО «ЗК Майское».
– На месторождении «Купол» Чукотская горно-геологическая компания за январь-июнь добыла 5,3 т золота и 68 т серебра, на месторождении «Двойное» недропользователи компании «Северного Золота» добыли 5,2 т драгоценного металла и 9,1 т серебра, на обогатительной фабрике месторождения «Майское» за отчётный период произведено более 1,6 т золота в концентрате (29 481 т концентрата), – рассказали специалисты Департамента.
На месторождении «Каральвеем» с начала года добыто более 800 кг золота, на «Валунистом» – порядка 422 кг золота и 4,2 т серебра. Также к сезонной добыче россыпного золота приступили 6 предприятий.
Добавим, что добыча природного газа в январе-июне 2016 года составила 13,3 млн. куб. м. Объёмы добычи обусловлены потребностями Анадырской газомоторной ТЭЦ. Кроме того, за 6 месяцев 2016 года в округе добыто 140,9 тыс. т бурого угля, что на 2 % больше показателя 2015 года.
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу 10 китов в год
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 25 резидент
- Обустройство морского пункта пропуска "Беринговский" завершат в апреле
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.