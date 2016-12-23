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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Января, 22:37 |
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Новые авиакомпании будут привлечены на Чукотку для полетов во Владивосток, Новосибирск и Санкт-Петербург
Об этом заявил губернатор округа Роман Копин, сообщает ИА «Чукотка».
Как ранее писало агентство, в 2017 году стоимость на субсидированные авиабилеты по направлениям «Анадырь – Магадан» и «Магадан – Анадырь» сохранится на уровне 5 640 рублей. Авиаперевозки, как и в прошлом году, по данному направлению будет осуществлять авиакомпания «Якутия». Продажа по субсидируемым тарифам будет открыта в течение всего года. Приобрести субсидированные билеты могут все желающие, ограничений по возрасту нет. При этом число льготных мест на каждом рейсе ограничено.
По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, пока авиакомпания «Якутия» является единственным на Чукотке перевозчиком, осуществляющим льготные перевозки по Дальнему Востоку.
«Важно, чтобы у людей был выбор в том как и куда можно лететь. И снижение стоимости билетов внутри Дальнего Востока, безусловно, упростит жителям Чукотки процесс выезда на «материк». Особенно с учётом того, что иногда до Москвы дешевле долететь как раз через Магадан, а не напрямую. У нас достаточно востребованы уже действующие маршруты на Магадан, Хабаровск, Москву. Сейчас мы прорабатываем возможность привлечения в регион новых компаний, которые укрепят конкурентную среду и закроют потребность жителей округа в полётах во Владивосток или, например, в Новосибирск, Санкт-Петербург», - подчеркнул губернатор.
Отметим, что в рамках постановления федерального правительства осуществление перелетов по специальному льготному тарифу стало возможно за счет компенсации расходов авиакомпании, осуществляющей пассажироперевозки, из окружного и федерального бюджетов. В 2016 году правительство Чукотки израсходовало на эти цели более 50 млн, аналогичная сумма была оплачена из бюджета Российской Федерации.
Также для населения сохраняются льготные билеты на маршруте, связывающем Анадырь и Москву. Они будут действовать с 1 апреля по 31 октября, стоимость в этом году сохранится на уровне девяти тысяч. Субсидируемые билеты по данному направлению могут приобрести граждане до 23 лет, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Кроме того, льгота распространяется на инвалидов первой группы и сопровождающих их лиц, а также на инвалидов с детства второй или третьей групп.
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