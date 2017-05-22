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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Июня, 22:35 |
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Из Москвы в Певек можно улететь за 9000 рублей
Открыта продажа специальных тарифов для льготных категорий граждан по маршруту Москва - Певек и обратно. Стоимость билета в одну сторону составит девять тысяч рублей. Период продажи билетов, а также полетов с 07 июня по 31 октября 2017 года. Полеты осуществляются на воздушном судне Boeing 737-800, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу в экономическом классе могут воспользоваться граждане РФ: молодежь в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.
Напомним, также что «Якутия» заявилась на перевозку по льготной цене в шесть тысяч для льготных категорий пассажиров по маршруту Хабаровск – Анадырь. Билеты по специальным тарифам поступят в продажу после заключения соглашения с Росавиацией на предоставление субсидии из федерального бюджета.
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