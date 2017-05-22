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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Июня, 22:35 |
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Морской исполин поселится на "Улице Дальнего Востока"
На III Форуме, который пройдёт 6-7 сентября во Владивостоке, округ вновь постарается произвести впечатление. Гости «Улицы» смогут посетить павильон в виде кита. Это сооружение высотой в 3 метра, и около 24 метров в длину. Внутри павильона два зала, в которых посетители увидят видеоизображения кита, со звуковыми спецэффектами. Во втором зале будут установлены мультимедийные экраны, с информацией об ареале обитания и особенностях поведения морского исполина. По словам губернатора Чукотского АО Романа Копина, такая тема для экспозиции была выбрана не случайно.
- Форум для нас важен не только сточки зрения привлечения инвестиций в экономику региона, очень важно, чтобы жители, а также гости нашей страны, в том числе Дальнего Востока, знали как живёт округ, что необычного можно увидеть на Чукотке. Мы не просто так обратились к образу кита. Это мифический образ для коренного населения округа, для тех, кто живёт на побережье. В старинных приданиях и легендах не редко можно услышать, что человек прежде был китом. Не хочу раскрывать все детали экспозиции, приглашаю придти, и посмотреть павильон Чукотки на «Улице Дальнего Востока, - заключил Роман Копин.
Добавим, что не только экспозиции региона, но и проекты представленные на ВЭФ, всегда имели повышенный интерес со стороны участников Форума. Сегодня в регионе реализуются одни из крупнейших проектов в ДФО, среди которых ТОР «Беринговский», «Баимская» рудная площадь», предусматривающая разработку месторождения меди, входящую в число пяти крупнейших месторождений мира, а также энергомост, который свяжет Чукотку и Магаданскую область.
На II Владивостокском экономическом форуме Чукотский автономный округ подписал контрактов и соглашений на рекордную сумму 70 млрд. рублей. За время проведения форума стенды компаний, работающих на Чукотке, посетили более 1500 тысяч участников. Гостей Форума интересовало практически всё, начиная от климата, и заканчивая рентабельностью проекта. Многие пришли к выводу, что на Чукотке можно успешно вести бизнес. Не менее привлекательной была программа предложенная Чукоткой на «Улице Дальнего востока». На прошлом Форуме округ представил – «Вселенную белого медведя», где подробно рассказывалось о «хозяине Арктики».
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