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Четверг| 16 Февраля, 16:57 |
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Развитие энергетики Чукотки стало одной из ключевых тем заседания в Минэнерго
В своём выступлении глава региона отметил, уникальный ресурсный потенциал минерально-сырьевой базы Чукотки и выгодное географическое расположение, а также рассказал о реализации стратегии развития региона.
- Разведано всего около 5% территории. Однако даже в пределах низкой изученности, запасы олова и вольфрама оцениваются как самые крупные в России, на Чукотке одно из крупнейших в мире месторождений меди, по золоту округ находится в числе 5 регионов, ресурсы угля - свыше 1 млрд. тонн. Чукотка имеет прямой выход к Тихому океану; близость к перспективным рынкам - Китаю, Японии, Корее, Северной Америке, - отметил Губернатор Чукотского автономного округа.
По словам Романа Копина, для эффективного использования потенциала округа разработана Стратегия развития до 2030 г.
- За основу взято развитие двух зон опережающего развития: Чаун-Билибинской (полиметаллическая) и Анадырской (уголь, нефть, газ). Реализация первого этапа Стратегии развития округа завершена. Золоторудные месторождения находятся в активной фазе разработки. В округе работают крупные участники российского и мирового рынка золота. Развитие отрасли быстро показало положительные результаты для региона: среднегодовая добыча золота выросла с 4 т до 28 т. Собственные доходы бюджета составили 16,7 млрд.руб, ВРП 63,4 млрд.руб, - сообщил на заседании глава региона.
Он рассказал о Стратегии социально-экономического развития до 2030 года в Чукотском автономном округе, которая включает несколько приоритетов.
- Это сохранение достигнутого уровня добычи драгоценных металлов, ускоренное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, при активной поддержке федерального центра, а также проведение масштабных геологоразведочных работ и привлечение частных инвестиций в развитие Баимской рудной зоны, Беринговского угольного бассейна, - заявил Роман Копин.
Также на заседании рабочей группы обсуждалась необходимость замещения выбывающих генерирующих мощностей и пути решения вопроса сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Кроме этого, речь шла о развитии угольной и нефтегазовой отраслей.
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