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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 19 Января, 18:04 |
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Роман Копин: Чукотка представит инвестпроекты на международном арктическом форуме
Об этом по итогам заседания оргкомитета по подготовке форума сообщил губернатор ЧАО Роман Копин.
«Мы будем готовиться к участию в Арктическом форуме. Новая площадка – это дополнительная ответственность для нас. Уровень Санкт-Петербурга безусловно очень высок. Это показывает уровень Санкт-Петербургского международного экономического форума. Важно соответствовать», - отметил глава региона.
По словам Романа Копина будет представлен ряд инвестиционных проектов. «Нам есть что показать. Это и проекты в сфере недропользования, инфраструктуры, по освоению Баимской рудной зоны, а также проекты по сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и экологические проекты. Отмечу, что две золоторудные компании, которые работают на Чукотке, – «Кингрос Голд» и «Полиметал» – входят в тройку лидеров рейтинга открытости горнодобывающий и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности», – подчеркнул он.
Напомним, вчера в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Участие в форуме подтвердили 12 стран. Мероприятия форума пройдут 9 – 10 апреля 2019 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
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