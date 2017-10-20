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27 Октября 2017, 12:34 | Регион сегодня

2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чукотском автономном округе стало одной из тем обсуждения на 421 заседании Совета Федерации.

«Важнейшим вектором работы, направленной на обеспечение экономической стабильности региона, является поддержка малого и среднего предпринимательства. Для этих целей принят закон о некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе, благодаря которому введен ряд налоговых преференций по специальным режимам налогообложения. Увеличен объем поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате 2016 год стал рекордным для региона по количеству получателей и объему государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, активно развивается имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», - сообщил председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

В 2016 году 63 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на сумму 55,6 млн рублей. Отдельно уделяется внимание поддержке сельского предпринимательства. В частности, такому бизнесу оказывается Компенсация части расходов по оплате коммунальных услуг, устанавливается понижающий коэффициент при определении ставки арендной платы за пользование государственными и муниципальным имуществом, а также земельными участками, даются налоговые льготы по земельному налогу.

На днях вопросы поддержки субъектов МСП обсуждались на совещании в Минвостокразвития России. Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, малому и среднему бизнесу Дальнего Востока нужна кредитно-гарантийная поддержка. Он отметил, что актуальность вопроса поддержки инвестиционных (приоритетных) проектов субъектов МСП ДФО достаточно высока.

Для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке предлагаются дополнительные меры поддержки. Разработано 4 специальных кредитных продукта для субъектов МСП ДФО: получателей «дальневосточного гектара», резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток, зарегистрированных на приграничных территориях. На портале Бизнес-навигатора, созданном Корпорацией МСП, создан новый подраздел «Специальные меры поддержки МСП на Дальнем Востоке».

«При этом хочется, чтобы эта работа продолжалась, например, был снижен порог кредитования с 3 млндо 500 тысяч рублей по продуктам «Дальневосточный гектар» и «Приграничные территории», дополнен функционал сотрудников МСП Банка по практической помощи предпринимателям ДФО в отношении формирования заявок, дополнен функционал бизнес-навигатора», – уточнилСергей Качаев.

Напомним, поддержка малому и среднему бизнесу Дальнего Востока оказывается в рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Так, в рамках госпрограммы Дальний Восток получит 1,1 млрд рублей до 2019 года на создание десяти тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» входит в перечень из 28 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: малый бизнес  Чукотка 


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