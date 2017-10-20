|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Октября, 15:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке
«Важнейшим вектором работы, направленной на обеспечение экономической стабильности региона, является поддержка малого и среднего предпринимательства. Для этих целей принят закон о некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе, благодаря которому введен ряд налоговых преференций по специальным режимам налогообложения. Увеличен объем поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате 2016 год стал рекордным для региона по количеству получателей и объему государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, активно развивается имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», - сообщил председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.
В 2016 году 63 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на сумму 55,6 млн рублей. Отдельно уделяется внимание поддержке сельского предпринимательства. В частности, такому бизнесу оказывается Компенсация части расходов по оплате коммунальных услуг, устанавливается понижающий коэффициент при определении ставки арендной платы за пользование государственными и муниципальным имуществом, а также земельными участками, даются налоговые льготы по земельному налогу.
На днях вопросы поддержки субъектов МСП обсуждались на совещании в Минвостокразвития России. Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, малому и среднему бизнесу Дальнего Востока нужна кредитно-гарантийная поддержка. Он отметил, что актуальность вопроса поддержки инвестиционных (приоритетных) проектов субъектов МСП ДФО достаточно высока.
Для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке предлагаются дополнительные меры поддержки. Разработано 4 специальных кредитных продукта для субъектов МСП ДФО: получателей «дальневосточного гектара», резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток, зарегистрированных на приграничных территориях. На портале Бизнес-навигатора, созданном Корпорацией МСП, создан новый подраздел «Специальные меры поддержки МСП на Дальнем Востоке».
«При этом хочется, чтобы эта работа продолжалась, например, был снижен порог кредитования с 3 млндо 500 тысяч рублей по продуктам «Дальневосточный гектар» и «Приграничные территории», дополнен функционал сотрудников МСП Банка по практической помощи предпринимателям ДФО в отношении формирования заявок, дополнен функционал бизнес-навигатора», – уточнилСергей Качаев.
Напомним, поддержка малому и среднему бизнесу Дальнего Востока оказывается в рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Так, в рамках госпрограммы Дальний Восток получит 1,1 млрд рублей до 2019 года на создание десяти тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» входит в перечень из 28 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
- 2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- Одному из крупнейших золотодобытчиков Чукотки требуются работники
- Юрий Трутнев обсудил на Чукотке развитие региона и отправился в Хабаровский край
- На Чукотке "потеплело" для инвесторов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.