|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Октября, 15:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
«Важнейшим приоритетом в работе Думы округа остается экономический блок законодательства, создания правовых основ института рыночных отношений. Для этого на законодательном уровне создана нормативная база, определяющая механизмы поддержки инвестиционной деятельности и гарантий положения инвесторов при изменении внешних факторов. В соответствии с налоговым кодексом и компетенциями субъектов в округе введены существенные налоговые преференции для инвесторов, реализующих региональные инвестиционные проекты. Принят основополагающий в этой сфере закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Чукотского автономного округа, который направлен на стимулирование инвестиционной деятельности на территории нашего региона, а также устанавливает для них гарантии», - отметил Александр Маслов.
Для инвесторов ТОР «Беринговский» установлены пониженные налоговые ставки на прибыль организаций – 0 процентов в течение пяти налоговых периодов и 0 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов; налога на имущество – 0 процентов в течение пяти налоговых периодов и 1,1 процента в течение следующих пяти налоговых периодов. Сейчас в ТОР реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей. На рассмотрении находятся еще 2 заявки на 7,08 млрд рублей.
«Здесь (в Чукотском автономном округе) приняты правильные, взвешенные решения, способствующие созданию благоприятного делового климата — действуют таможенные и налоговые преференции, режим единого окна, государственная программа стимулирования экономической активности населения. В итоге в прошлом году объём инвестиций в экономику вырос более чем на три процента», - подчеркнул Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа Российской Федерации Постановлением Правительства РФ 21 августа 2015 года. Она включает в себя территорию двух образований: городского округа Анадырь и значительную часть Анадырского муниципального района.
Конкурентные преимущества ТОР «Беринговский» обусловлены наличием на ней богатейших запасов ценных природных ресурсов. В частности, вблизи морского побережья расположены месторождения каменного угля высочайшего качества. ТОР является отличной площадкой для развития производств по переработке сырья и поставке готового концентрата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также для совместного осваивания с партнерами из стран АТР Северного морского пути.
В настоящее время на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития (ТОР): «Кангалассы», «Южная Якутия» (Якутия), «Беринговский» (ЧАО), «Белогорск», «Приамурская», Свободный» (Амурская обл.), «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край), «Камчатка» (Камчатский край), «Южная», «Горный воздух», «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область).
- 2016 год стал рекордным по поддержке малого бизнеса на Чукотке
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- Одному из крупнейших золотодобытчиков Чукотки требуются работники
- Юрий Трутнев обсудил на Чукотке развитие региона и отправился в Хабаровский край
- На Чукотке "потеплело" для инвесторов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.