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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бизнесу на Дальнем Востоке обещают кредиты под 1 процент годовых
6 марта во Владивостоке пройдет коллегия "Об итогах деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в 2017 году и задачах на 2018 год"
Минвостокразвития России разработало предложение с этого года предоставлять бизнесу на Дальнем Востоке кредиты по ставке 1 процент годовых. Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на прошедшем заседании Общественного совета при Минвостокразвития России.
"Бизнес говорит об отсутствии доступа к финансированию инвестиционных проектов. Кредиты дорогие, получить их сложно. Мы хотим дать инвесторам Дальнего Востока заемные финансовые ресурсы по ставке 1 процент годовых. Соответствующее постановление правительства уже подготовлено, оно проходит согласование. В этом году мы его запустим", - сообщил Александр Крутиков, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Как уточнил замминистра, «кредитные организации будут получать субсидии, которые позволят им предоставлять такие кредиты на Дальнем Востоке под 1 процент годовых именно для реализуемых инвестиционных проектов».
Отметим, что 6 марта во Владивостоке пройдет коллегия «Об итогах деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в 2017 году и задачах на 2018 год». Заседание, в ходе которого будут подведены итоги деятельности Министерства в 2017 году и определены задачи на 2018. В мероприятии примут участие: вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев и Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Также на коллегию приглашены губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.
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