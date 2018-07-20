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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 11:13 |
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Соглашения о партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подписали 100 компаний
«Сотрудничество с Агентством по развитию человеческого капитала позволило нам получить квалифицированную поддержку по включению инвестпроекта «Аметистовое» в региональную программу «Повышение трудовой мобильности на 2015-2018 гг.». Сегодня в Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края мы получили сертификат, дающий возможность компании получить компенсацию расходов, понесенных на привлечение 25 работников, перевезенных на Камчатку из разных регионов страны. В 2017 году в рамках этой программы планируем перевезти еще 100 работников. Уверена, профессиональная практическая и консультационная помощь Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будет способствовать скорейшему решению задач компании по обеспечению ее проектов кадрами, в том числе – на уникальные позиции», – прокомментировала Евгения Превыш-Квинто, директор по персоналу УК АО «Золото Камчатки».
«Юбилейное» соглашение о сотрудничестве – хороший повод для подведения первых результатов работы Агентства. Менее чем за год мы наладили тесный контакт с работодателями региона, изучили их потребности и на основе полученной информации разработали решения, учитывающие производственную специфику предприятий. Уровень проникновения в некоторые проекты настолько глубокий, что
сегодня мы уже готовы говорить о создании отраслевых стратегий кадрового обеспечения. Мы признательный нашем клиентам за доверие и результативное взаимодействие», – сказал Павел Игнатьев, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».
Досье "Дальневосточного капитала": Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, выполняя государственную задачу по привлечению трудовых ресурсов в инвестиционные проекты территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и крупных работодателей региона, оказывает на безвозмездной основе комплекс услуг по предоставлению аналитической информации о рынке труда, организации поиска, привлечения, обучения, переобучения персонала и кандидатов, а также ведет работу по сопровождению и адаптации переезжающих работников и членов их семей. На текущий момент Агентство работает над заполнением 3000 вакансий и уже трудоустроило более 800 человек, в том числе – прибывших на Дальний Восток из других субъектов Федерации. В числе клиентов ведомства – ГК «Доброфлот», ООО «Мерси Трейд» (ИГ «МИГ»), ООО «Русагро-Приморье», ООО УК «РФП Групп» (Холдинг Russia Forest Product), АО «АЛРОСА», ООО «Амур Агро Холдинг», «Индустриальный парк «Авангард», ООО «Дальневосточный графит», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ООО «Эллада» (Невада-Восток), ОАО Артель Старателей «Амур», ОАО «Дальхимфарм» и другие.
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