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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Денис Синюков возглавил Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка
Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявляет о назначении Дениса Синюкова на должность Управляющего директора CIB Дальневосточного банка Сбербанка.
В новой должности Денис Синюков будет отвечать за развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Денис присоединился к команде Сбербанка в 2013 году в должности начальника сектора клиентских менеджеров, в 2016 году - назначен на позицию директора управления клиентских менеджеров Sberbank CIB.
На сегодня Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обслуживает более 340 юридических лиц и филиалов. Объем кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» – превышает 135 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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