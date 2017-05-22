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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке проекты малого бизнеса профинансируют на 3 млрд рублей
Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и Президент-Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин.
Документ является практическим шагом, направленным на реализацию договоренностей, ранее достигнутых между ФРДВ и Банком ВТБ о реализации экономически и социально значимых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Фонд, являясь частью системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока, предоставит ПАО "Банк ВТБ" целевое финансирование на сумму до 1,5 млрд рублей в рамках реализации программы "Доступный кредит для МСП". С учетом софинансирования со стороны Банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит около 3 млрд рублей.
Программа «Доступный кредит для МСП» инициирована ФРДВ, реализуется с осени 2016 года и направлена на поддержку малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. ФРДВ предоставляет дешевое и долгосрочное финансирование банкам-партнерам, которые, в свою очередь, существенно снижают ставку для заемщиков из сегмента МСП. Субсидирование процентной ставки из средств ФРДВ позволяет снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4-6% относительно среднерыночных показателей и увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), тем самым уменьшить финансовую нагрузку на бизнес в полтора-два раза.
"Благодаря подключению к программе "Доступный кредит для МСП" лидеров банковского рынка кредитование дальневосточных малых и средних предпринимателей набирает обороты. До конца года совместно с банками-партнерами мы планируем профинансировать до 1 тысячи проектов на общую сумму до 10 млрд рублей", - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
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