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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Июня, 18:00 |
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В Санкт-Петербурге на ПМЭФ открылась зона делового общения "Территория Дальнего Востока"
Александр Галушка открыл зону делового общения и гостеприимства «Территория Дальнего Востока» на Петербургском международном экономическом форуме.
«Дальний Восток становится все ближе и ближе для нас. И сегодня у каждого участника Петербургского международного экономического форума есть возможность почувствовать Дальний Восток. Здесь его уголок, где можно понять всю его красоту и многообразие. Мы постарались все сделать так, чтобы вы могли плодотворно общаться, а, самое главное, захотели приехать на Дальний Восток России», - поприветствовал гостей форума Александр Галушка.
В зоне делового общения и гостеприимства Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта проведет встречи с потенциальными инвесторами.
Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проконсультируют участников и гостей ПМЭФ-2017 по вопросам реализации закона о «дальневосточном гектаре». Подобрать подходящий участок и подать заявку можно будет прямо на площадке форума.
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