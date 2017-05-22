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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвесторы из Индии пришли на Камчатку за углем и в Приморье за бриллиантами
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме, говоря о встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметил, что «на Дальнем Востоке никогда не было инвесторов из Индии. Теперь они есть».
Глава Минвостокразвития России рассказал о проекте компании Tata Power по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля на Камчатке.
«Компания планируют вложить 560 миллионов долларов. Это самый крупный проект для Камчатки, до конца года он должен запуститься», - отметил Александр Галушка.
Еще один крупный инвестор из Индии – компания KGK Group, которая стала резидентом Свободного порта Владивосток. Компания планирует открыть во Владивостоке фабрику по огранке бриллиантов.
«Уже строится фабрика, к Восточному экономическому форуму планируется ее запуск, а уже со следующего года фабрика выйдет на полную мощность», - сказал Александр Галушка.
Министр подчеркнул, что это первые проекты с участием капитала из Индии. Между тем, Александр Галушка выразил уверенность, что таких проектов будет значительно больше.
Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "Была очень важна реакция Премьер-министра Индии: он поддержал все эти начинания, предложил до Восточного экономического форума отработать на министерском уровне, а к форуму подготовить для делегации из Индии, чтобы бизнесмены сами смогли увидеть все, что сегодня создано на Дальнем Востоке для успешного ведения бизнеса. Чтобы они смогли увидеть, как другие предприниматели уже успешно работают".
2 июня глава Минвостокразвития России в рамках ПМЭФ обсудит экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке с Министром коммерции и промышленности Индии госпожой Нирмалой Ситхараман.
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