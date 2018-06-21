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Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
В Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой побывал заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Он проверил ход исполнения гособоронзаказа на предприятиях города. Вице-премьера сопровождали Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и новый заместитель министра обороны по вооружениям Алексей Криворучко.
Они осмотрели производственные площади Амурского судостроительного завода и ознакомились с ходом работ на строящихся для ВМФ корветах. Было отмечено, что второй по счету корвет – «Громкий» - в течение июля перейдет на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. А уже в октябре текущего года корабль должен быть передан государственному заказчику. На заводе продолжается строительство еще двух кораблей такого же класса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Также на АСЗ под председательством Юрия Борисова состоялось совещание по вопросам загрузки производственных мощностей предприятий Комсомольска-на-Амуре. Зампред правительства РФ отметил, что важнейшими направлениями должны стать долгосрочные контракты, диверсификация производства и увеличение объемов выпуска гражданской продукции.
Кроме того, гости посетили Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Предприятие без сбоев выполняет гособоронзаказ. Как сообщил заместитель министра обороны, в настоящее время продолжаются испытания самолета Су-57 с двигателем второго этапа. Первую партию новейших машин пятого поколения Минобороны ожидает получить уже в 2019 году.
«На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики», - отметил Алексей Криворучко.
Автор фото - Валерий Спидлен.
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