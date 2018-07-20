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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 19:57 |
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Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Две крупнейшие гидроэлектростанции РусГидро на Дальнем Востоке – Бурейская и Зейская ГЭС – продолжают сдерживать паводок, пришедший в регион из Забайкальского края.
Напомним, в начале июля из-за сильнейших ливневых дождей в Забайкалье начался масштабный паводок. За месяц паводок затронул несколько районов Амурской области, после чего его гребень сместился к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю.
Только за две недели июля в водохранилище Бурейской ГЭС пришло 5,5 кубических километров паводковых вод. Три четверти притока паводковой воды Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты. В настоящее время приток воды в водохранилище снизился и соответствует среднемноголетней норме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в "РусГидро".
В водохранилище Зейской ГЭС ливневые дожди принесли около 4,5 кубических километров воды, из которых большая часть была удержана гидроузлом. Зейская ГЭС не только не прибегла к дополнительным сбросам воды, но и сократила ее расход до минимума: при допустимом расходе воды в диапазоне 700±50 м3/с сегодня станция работает с расходом в объеме 650 м3/с.
Таким образом Бурейская и Зейская ГЭС не только защищают располагающиеся ниже по течению населенные пункты от большой воды, но и продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку.
Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас смещается гребень паводка, формируют воды регулируемых гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, и китайских рек Сунгари и Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35% водного притока в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи не превышает 5%. Таким образом сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае.
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