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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
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Внешэкономбанк и Экспортно-импортный банк Китая подписали кредитное соглашение в юанях
Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна (Li Keqiang). Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Сергей Горьков, со стороны Эксимбанка Китая - руководитель Ху Сяолянь (Hu Xiaolian), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Внешэкономбанка.
Соглашение предусматривает предоставление долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования инфраструктурных, высокотехнологичных, наукоёмких и инновационных проектов, реализуемых на территории России, в том числе в контексте сопряжения интеграционных инициатив ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь».
«ВЭБ давно и плодотворно сотрудничает с китайским банком EXIM. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать увеличению объемов высокотехнологичного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем», - сказал Сергей Горьков по итогам церемонии.
Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) основан в 1994 году, подчинён Госсовету КНР, является государственным банком, всем капиталом которого владеет правительство Китая. Головной офис находится в Пекине.
Основной целью Эксимбанка Китая является претворение индустриально-производственной, внешнеэкономической и финансовой политики страны, предоставление финансовой поддержки для расширения экспорта машиностроительных и электронных продуктов, комплексного оборудования, продуктов новых и высоких технологий, развитие конкурентоспособных предприятий в подрядных и инвестиционных проектах за рубежом, а также содействие развитию внешних связей и международного торгово-экономического сотрудничества.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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