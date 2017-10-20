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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
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Погрузка на Дальневосточной железной дороге в октябре выросла на 15,2%
Грузооборот за октябрь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составил 16,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 5% и составил 22,1 млрд тонно-км.
Погрузка за 10 месяцев 2017 года, по оперативным данным, составила 40,4 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На дороге погружено:
каменного угля – 15,5 млн тонн (-4% к январю-октябрю 2016 года);
нефтепродуктов – 8,6 млн тонн (+3,9%);
лесных грузов – 4,3 млн тонн (+13,9%);
цемента – 1,14 млн тонн (+12,2%);
черных металлов – 222 тыс. тонн (-57,7%);
лома черных металлов – 183 тыс. тонн (-1,1%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 167 млрд тарифных тонно-км, что на 5,7% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,4% и составил 218 млрд тонно-км.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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