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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Ноября, 03:18 |
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Реферат: ошибки при написании
На первый взгляд все кажется простым и понятным. Но какие ошибки допускают студенты при написании рефератов? Это определенный жанр, поэтому часто авторы делают подмену, предоставляя на проверку не реферат, а конспект, передающий слово в слово главный источник. Следующая ошибка заключается в информационной недостаточности, текст выглядит сухим и неинтересным. Крайне важно правильно определить тему, чтобы она имела четкие границы. Таким образом, можно придерживаться заданного вектора и не отходить от основной темы. Низкая уникальность материалов может стать причиной неудовлетворительной оценки за реферат. Все части текста должны быть связанными, лаконично и гармонично изложены. Если этого не происходит, работа выглядит нелепо.
Что делать, сели времени на написание реферата совершенно не хватает или тема выдалась сложной? В интернете можно найти специальные сайты, где опытные исполнители готовы взяться за выполнение заказа. Рефераты на заказ пишутся грамотно, строго соблюдая все требования, поэтому никто не узнает, что студент пользовался услугами посторонних лиц.
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