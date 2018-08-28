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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:12 |
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Победитель в номинации "Мастер" станет известен на церемонии награждения премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
В число претендентов вошли семь ведущих специалистов в области связей с общественностью, известных профессиональному сообществу своими достижениями в сфере коммуникаций, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
Кандидаты на получение премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток в этой номинации выдвигаются по решению экспертов конкурса, а обладатель престижной профессиональной награды определяется простым подсчетом голосов – по итогам закрытого голосования жюри. Среди претендентов на звание «Мастер»:
Федор Асалханов, пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Приморском крае;
Александр Куприянов, главный редактор газеты "Вечерняя Москва". Творческий путь начинал на Дальнем Востоке (среди прочего – собкор "Комсомольской правды" по дальневосточному региону);
Ольга Фефер, учредитель PR-агентства FEFER;
Виктор Суханов, председатель «Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», генеральный директор медиахолдинга «ПримаМедиа»;
Сергей Нехаев, директор Департамента информационной политики Администрации Приморского края;
Анна Летягина, менеджер по связям с общественностью в компании Tele2 на Дальнем Востоке;
Вячеслав Меркурьев, генеральный директор PR-агентства FEFER.
Победитель в номинации «Мастер» определится в результате закрытого голосования жюри и станет известен на церемонии награждения, которая завершит мероприятия премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Она состоится 7 февраля в конференц-зале партнера премии – отеля «Аванта» (г. Владивосток, ул. Гоголя, 41). Участие во всех мероприятиях премии – бесплатно. Программа доступна на сайте www. luchnik-dv.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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