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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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Экспертный клуб при Общественном совете Минвостокразвития России начал работу
В заседании приняли участие председатель Общественного совета Министерства Сергей Габестро, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин, представители региональных властей, научного и делового сообщества.
Как отметила член Общественного совета при Минвостокразвития России, директор НП «Регионы XXI век» Ольга Чернокоз: «Это очень позитивный момент, что эксперты, представители регионов и общества собрались на площадке Министерства по развитию Дальнего Востока. И это несмотря на то, что многие из участников заседания имеют свое, иногда критическое мнение. Все это значит, что диалог есть, и мы слышим друг друга».
Заседания клуба планируется проводить раз в месяц, в том числе с выездом в регионы или в формате видеомостов, чтобы обеспечить участие региональных экспертов. Клуб призван стать коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития дальневосточных регионов, обмена опытом, активизации участия, прежде всего, экспертного сообщества в наполнении «дальневосточных» разделов государственных программ, реализации программы «Дальневосточный гектар». Выработанные в рамках клуба рекомендации будут учтены в работе Общественного совета.
Желающие принять участие в работе Экспертного клуба при Общественном совете Минвостокразвития России могут обратиться к его руководителю Евгению Белоносову (ekspert-klub@mail.ru).
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