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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Июня, 15:36 |
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Хабаровский край и Амурская область "скакнули" в рейтинге инвестпривлекательности
В двадцатку лидеров рейтинга регионы Дальневосточного федерального округа, как в и 2016 году, не попали.
Как отметил Президент России, ключевым фактором для обеспечения опережающих темпов экономического роста - выше среднемировых - является повышение инвестиционной привлекательности, прежде всего со стороны частного бизнеса.
Президент России Владимир Путин: «Мы уже многое сделали для обновления федерального законодательства, для снятия административных барьеров, для оптимизации контроля надзорных функций. По оценки международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику предпринимательского климата. Мы на 80 позиций поднялись вверх по известной шкале «Doing business».
Важно, что в формирование открытой деловой среды уже предметно включились наши регионы», - сказал глава государства.
Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений, изменений к лучшему и наши дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область.
Президент России призвал все регионы «постоянно наращивать, усилия», открывать бизнесу новые механизмы защиты прав инвесторов.
Результаты национального рейтинга объявили 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Хабаровский край улучшил позиции на 33 пункта, Амурская область — на 31, сообщает пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отметил губернатор Хабаровского каря Вячеслав Шпорт, правительством Хабаровского края проделана «колоссальная работа в течение года». «Сегодня результат обнародован, мы в лидерах по скачку – 33 пункта. И сегодня мы на сороковом месте, практически в центре рейтинга. Достигнуты большие результаты в вопросах строительства, получения разрешения на подключение к электрическим и другим сетям. Практически входим сегодня в регламент, который нам целевым показателем определен», - сказал Вячеслав Шпорт, подчеркнув, что еще есть над чем работать. В частности, система институтов поддержки малого и среднего бизнеса развивается не так динамично, как регуляторные направления. По словам губернатора, сегодня много ждут от Дальнего Востока на самом высоком уровне. «И сегодня мы увидели, что мы можем быть в лидерах по национальному инвестклимату», - сказал Вячеслав Шпорт.
«Наша совместная работа – бизнеса и управленцев – говорит о том, что мы стоим на верном пути. Мы выбрали основные цели и решаем их совместными усилиями. Но у нас еще большой фронт работ, над которым нам еще предстоит трудиться. В связи с этим хочется процитировать Алису из Страны Чудес, которая говорила, что надо бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. А чтобы идти вперед – надо бежать в два раза быстрее. Самое главное, что сегодня предпринимательское сообщество видит, что мы едины в достижении общей цели – развития экономики Амурской области», – заявил Александр Козлов.
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