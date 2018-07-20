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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
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Между Хабаровском и Гродеково на ДВЖД начала работать отправка грузов по технологии "Блок-трейн"
1 августа со станции Хабаровск II на приграничную с КНР станцию Гродеково Дальневосточной железной дороги отправлен первый грузовой поезд по технологии «Блок-трейн», сформированный совместно с компаниями, осуществляющими переработку лесной продукции в Хабаровском крае, на совместном грузовом терминале Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом и ПАО «ТрансКонтейнер» на железнодорожной станции Хабаровск II.
Данная технология предусматривает перевозку грузов по железной дороге закольцованными маршрутами, по «жестким» ниткам графика, позволяет оптимизировать планирование работы оператора, грузоотправителя, регулировать ритмичность прибытия контейнерных поездов на станцию назначения, обеспечить контроль за прохождением груза в режиме "on-line".
В составе поезда 21 платформа с 42 крупнотоннажными контейнерами, груженными лесными грузами.
2 августа «Блок-трейн» прибыл в пункт назначения, время в пути составило менее суток.
Реализация данного проекта позволит увеличить объемы перевозимых грузов в КНР железнодорожным транспортом. В дальнейшей перспективе по технологии «Блок-трейна» планируется отправка порядка 80 крупнотоннажных контейнеров в месяц.
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