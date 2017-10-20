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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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03.11 |Тюменский фанерный завод возобновил производство бакелизированной фанеры
17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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03 Ноября 2017, 14:20 | Регион сегодня |
Тюменский фанерный завод возобновил производство бакелизированной фанеры
К ранее выпускающейся марке фанеры ФБС1-А-Т добавилась ФБВ1-Т.
Бакелизированная фанера - это водостойкий, высокопрочный и износостойкий материал, который может сравниться по качествам со сталью, сообщает пресс-служба компании.
Данный вид продукции представляет собой высокопрочный, упругий, водостойкий материал, который с успехом используется в агрессивных средах. Бакелизированная фанера способна конкурировать со многими другими материалами, включая низколегированные стали, Применяется данный вид фанеры в различных отраслях: автомобилестроении - для настила полов; судостроении - в качестве обшивочного материала для лодок, яхт и небольших рыболовецких судов; в строительстве - в качестве опалубочного материала; для животноводческих комплексов, птицефабрик.
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