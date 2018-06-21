|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:11 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморскстат посчитал безработных в Приморском крае
В Приморском крае в 2012 году численность безработных в соответствии с критериями Международной Организации Труда, составила 76,5 тыс. человек, из них 9,9 тыс. – граждане, которым в соответствии с законодательством РФ не может быть присвоен статус безработного в службах занятости населения.
Среди них 3,2 тыс. – студенты и учащиеся дневных образовательных учреждений и 6,7 тыс. – пенсионеры по возрасту, на льготных условиях, по инвалидности. Общий уровень безработицы составил 7,1%, а без учета студентов, учащихся и пенсионеров – 6,3%. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа уровень безработицы выше в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Еврейской автономной области.
В Приморском крае за год численность безработных уменьшилась на 13% за счет городской местности, в сельской местности стало больше безработных – и мужчин, и женщин. Более 57% безработных – горожане, более половины (53%) – мужчины.
Каждый пятый безработный не имел опыта работы и искал свою первую работу, а каждый шестой имел опыт, но стал безработным по причине сокращения штатов или ликвидации предприятия. И тех, и других стало меньше, чем год назад, что свидетельствует о позитивной тенденции на рынке труда. Но, одновременно, увеличился средний срок поиска работы с 8 до 8,5 месяца, особенно значительно для женщин старше сорока лет (до года). Легче других находят работу молодые мужчины до 30 лет. Самыми распространенными способами поиска работы являются обращение в государственную службу занятости и через родственников, друзей, знакомых. Средний возраст безработных составлял 36,7 года.
Третья часть безработных, имеет высшее и среднее профессиональное образование. Женщин с таким образованием больше, чем мужчин, 40% против 29%. Наличие работы имеет прямую зависимость от уровня образования – уровень безработицы тем ниже, чем выше образование.
Более 44% безработных состоит в браке, 23% не имели семьи, 15% – разведены, сообщает Приморскстат.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.