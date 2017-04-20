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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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Защитное инженерное сооружение станет новой набережной в Хабаровске
Соответствующее поручение Минприроды России дал вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в ЕАО.
В соответствующий раздел по опережающему развитию Дальнего Востока программы включены мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов.
Приоритетность строительства и реконструкции защитных и берегоукрепительных объектов в населенных пунктах бассейна реки Амур непосредственно связана с последствиями масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году и необходимостью повышения привлекательности территории с рисками возникновения чрезвычайной ситуации для граждан и инвесторов.
Самые масштабные работы уже развернулись в Хабаровске, где предстоит защитить береговую линию города на протяжении 24 км. По сути, защитное инженерное сооружение станет новой набережной, соединяющей южную и центральную части Хабаровска.
Поручение Юрия Трутнева также предполагает включение в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» инженерную защиту российской части острова Большой Уссурийский на протяжении 10 км.
Напомним, ранее государственный комитет по реформе и развитию Китая и Минвостокразвития России договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.
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