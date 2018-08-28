|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Августа, 14:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Территориям опережающего развития нужны рабочие руки
Регионам Дальнего Востока в сжатые сроки нужно привлечь специалистов по сотням специальностей, многие из которых уникальны.
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подберет резидентам квалифицированных специалистов. В первую очередь нужны люди, имеющие среднеспециальное и техническое образование», — заявил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин ТИМАКОВ.
Больше всего предприятия нуждаются в специалистах по логистике, работниках рыбной отрасли, пищевой промышленности и судостроения. В агропромышленном комплексе не хватает технологов сельскохозяйственного производства, агрономов, овощеводов. Технические специалисты требуются для проектов нефте- и газоперерабатывающего сектора.
В дальневосточных территориях опережающего развития уже работают первые четыре предприятия. Это завод по производству пластиковой тары, завод по производству цемента, центр глубокой переработки древесины и хлебобулочный цех.
Налоговые льготы и преференции способствуют созданию новых ТОР. До конца года в них появятся еще 20 предприятий. Для них агентство подберет 1,3 тысячи специалистов.
«Все больше новых предприятий на территориях опережающего развития переходят к стадии строительно-монтажных работ. Агентство постоянно взаимодействует с бизнесом, получает актуальные данные о кадровых потребностях работодателей. Мы заинтересованы в том, чтобы в первую очередь работу получали дальневосточники. Для этого мы планируем реорганизовать центры занятости и предложить корректировку образовательных программ с учетом потребностей в конкретных специалистах», — рассказал В. Тимаков.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Россия и Китай планируют учредить фонд регионального развития
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.