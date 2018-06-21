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Четверг| 05 Июля, 21:44 |
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100-летие Амурского моста отметит Дальневосточная железная дорога
Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут на территории музея Истории Амурского моста, сообщила журналу "Дальневосточный капитал" пресс-служба ДВЖД. Участие в них примут ветераны-железнодорожники, представители органов власти, работники Дальневосточной железной дороги.
В истории строительства Транссибирской железнодорожной магистрали было множество знаковых событий. Но именно с вводом в эксплуатацию Амурского моста, берег Тихого океана и центр страны связала самая длинная в мире железная дорога.
Движение по Амурскому мосту было открыто 5 (18 – по новому стилю) октября 1916 года. Тогда он был самым длинным на всем евразийском континенте. Проект мостовой фермы, который лег в основу строительства, получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1908 году.
В наше время Амурский мост пережил второе рождение. В 1999 году завершена первая очередь его реконструкции. Был возведен совмещенный с автомобильной дорогой двухуровневый мостовой переход. Спустя еще десятилетие построена вторая железнодорожная часть, в полтора раза увеличившая пропускную способность в направлении тихоокеанских портов и пограничных переходов. Ферму «царского» моста было решено сохранить. Теперь она является главным экспонатом музея, расположенного в непосредственной близости от Амурского моста.
На сегодняшний день Амурский мост по-прежнему является одним из крупнейших и значимых сооружений на всем протяжении Транссибирской магистрали.
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