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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 18:23 |
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В свободном порту Владивосток началось производство полимерных заготовок для пищевой упаковки
Резидент свободного порта Владивосток реализовал проект по соглашению с АО Корпорация развития Дальнего Востока». Объем вложений в создание нового завода составил 149 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В ходе реализации проекта инвестор оформил в аренду несколько помещений общей площадью более 1200 квадратных метров и закупил современное оборудование. Планируется, что количество выпущенных за год заготовок для получения бутылок составит больше 18,4 млн штук, колпачков для бутылок – больше 24,9 млн штук.
Преформа изготавливается из ПЭТ-гранулята бутылочного назначения методом литья под давлением. Тара из такой заготовки производится методом выдувного формования.
«В настоящее время единый социальный налог для нас снижен с 30 до 7,6 процентов. Планируем пользоваться льготой на снижение до нуля налога на прибыль и имущество, – говорит главный бухгалтер ООО «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» Ольга Очкал. – Корпорация развития Дальнего Востока оказывает нам консультационную поддержку по широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью компании в режиме СПВ».
Напомним, один из способов получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 59,2 млрд рублей, создав 7018 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1150. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет около 616 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 62,6 тысячи рабочих мест.
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