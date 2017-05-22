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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Мобильную инфраструктуру генерации электроэнергии и тепла планируют построить на Дальнем Востоке
«Развитие энергетики необходимо для раскрытия экономического потенциала Дальнего Востока. Десятилетия повышенные энерготарифы являлись препятствием для запуска целого ряда заводов и предприятий. Сейчас принято решение о доведении их до среднероссийского уровня. Вместе с тем необходимо развивать дополнительные мощности, чтобы снизить себестоимость электроэнергии. Особенно это актуально для энергоизолированных районов», - подчеркнул по итогам подписания Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Компания «Аггреко» в ближайшее время планирует приступить к проведению полномасштабного исследования и аудиту энергетических генерирующих мощностей для оценки эффективности. Данные исследования станут основой для создания эффективной мобильной инфраструктуры генерации электроэнергии и тепла, предназначенной для повышения качества жизни населения, производства продукции и привлечения дополнительных инвестиций на территорию Дальнего Востока. В последующем планируется разместить сервисное производство с его локализацией в рамках ТОР, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Напомним, группа компаний «Аггреко» является мировым лидером в области временного энергосбережения и температурного контроля. Головной офис компании находится в Великобритании. Оборудование «Аггреко» проектируется и собирается на собственном производстве в Шотландии. Штат компании насчитывает около 3800 высококвалифицированных специалистов, работающих более чем в 34 странах.
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