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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ и Фонд развития Дальнего Востока объединят усилия в поддержке малого бизнеса
Со стороны банка документ подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны Фонда развития Дальнего Востока — генеральный директор Алексей Чекунков.
Соглашение предусматривает предоставление банку целевого займа в размере 1,5 млрд рублей для реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Доступный кредит для МСП». С учетом софинансирования со стороны банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит около 3 млрд рублей. В рамках программы кредиты будут предоставляться на финансирование капитальных затрат, а также текущей деятельности по льготным процентным ставкам.
Основная цель программы - повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа.
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