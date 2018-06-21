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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:42 |
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Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
«Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», — объясняет свое решение ЦБ. При этом банк «осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».
ЦБ дважды направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний и неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, среди которых ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
При этом руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации деятельности, а накануне отзыва лицензии в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения. Как говорится в сообщении Банка России, речь идет о масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Центробанк пообещал передать соответствующую информацию в правоохранительные органы.
Банк «Таатта» с головным офисом в Якутске был создан в 1990 году, с декабря 2004 года состоит в системе страхования вкладов. Кредитная организация имеет филиалы, операционные и кредитно-кассовые офисы в Москве, Владивостоке, Абакане, Красноярске, Ростове-на-Дону, а также в Крыму.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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