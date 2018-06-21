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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:08 |
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Назначен новый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Павла Волкова статс-секретарем – заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. До своего назначения Павел Волков работал советником Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На новой должности он будет отвечать за законотворческую деятельностью и разработку нормативно-правовых актов.
Досье "Дальневосточного капитала": Павел Волков закончил МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1998 по 2008 год работал в Министерстве экономического развития Российской Федерации, Сберегательном банке Российской Федерации. С 2013 года работал на руководящих должностях в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Министерстве обороны Российской Федерации.
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