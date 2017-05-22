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Шесть новых маршрутов добавлено в перечень субсидируемых авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно
Вопрос субсидирования пассажирских перевозок стал одним из ключевых на прошедшем совещании Председателя Правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
«Количество субсидируемых маршрутов на Дальнем Востоке увеличивается с 67 до 73. В частности, добавляются маршруты, которые связывают Хабаровск, Благовещенск, Якутск с Красноярском; Нерюнгри с Новосибирском и Симферополем, а также маршрут между городами Анадырь и Хабаровск. Кроме того, в категорию льготных маршрутов включаются авиаперевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Мурманск, Архангельск и Калуга. Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи. Надеюсь, это действительно будет способствовать лучшей транспортной мобильности наших граждан», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
По словам премьера, тема авиаперевозок важна для россиян.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев: Мы уже восемь лет, напомню, выделяем деньги на поддержку воздушных перелётов. Это позволяет большему числу людей либо добираться в европейскую часть страны из удалённых уголков нашего государства, либо решать какие-то сезонные задачи. Благодаря программам субсидирования билеты действительно становятся дешевле.
Напомним, перечень пассажирских перевозок был расширен в рамках поручения Президента России по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России 15 сентября 2016 года (№Пр-1970ГС от 13 октября 2016, п.2).
Постановлением Правительства от 29 декабря 2009 года №1095 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. Правилами определён перечень маршрутов таких воздушных перевозок.
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