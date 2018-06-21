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Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"

Юрий Трутнев дал оценку специализированными институтам развития ДФО

Товая модель управления Дальнего Востока со специализированными институтами развития работает. Об этом говорит приток инвестиций и запуск новых инвестпроектов, сообщил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в интервью РИА «Новости».

Вице-премьер в разговоре отметил, что у него были сомнения по поводу создания четырех институтов развития и желание объединить их в одну структуру. «Могу сказать по прошествии времени: практически все работает», – подчеркнул он.

«В очень напряженном режиме работает Корпорация развития Дальнего Востока. Она строит более сотни объектов инфраструктуры, и от нее очень многое зависит, потому что, если что-то не вовремя построено, это сказывается на реализации инвестиционного проекта. Мне кажется, что достаточно неплохо работает Агентство по привлечению инвестиций – новые инвесторы приходят, работа с ними ведется. И я вижу по отдаче, что его сотрудники владеют информацией по каждому проекту. В этой ситуации нельзя руководить примерно – нужно знать конкретно, в каком проекте и в чем нужна помощь, потому что проектов, где все получается с самого начала, не бывает», – прокомментировал Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, работающим институтом стал Фонд развития Дальнего Востока. Он подчеркнул, что «то состояние, в котором мы его приняли, беспомощное, когда у него лежали деньги на счете, а он не мог ничего с ними сделать, оно, конечно, ушло далеко в историю».

Сегодня фонд активно инвестирует в целый ряд важных проектов: строительство моста между Китаем и Россией, хабаровского аэропорта, создание инфраструктуры для жилья в городе Большой Камень в Приморье и так далее. Вице-премьер отметил, что «работа по конкретным проектам ведется нормально, а вот работа по созданию системных институтов пока слабовата».

«У нас там много разных есть учрежденных платформ, меня всегда, когда такие соглашения заключаются, это немного напрягает, потому что намерения благие, но хочется видеть конкретные дела. Когда создается, к примеру, Фонд развития высоких технологий с Роснано, или Фонд поддержки проектов в сфере сельского хозяйства с Китаем, или еще что-то, я всегда спрашиваю у руководства фонда, что конкретно сделано, где проекты? Поэтому тут мы еще будем добиваться повышения эффективности», – сказал он.

По словам Юрия Трутнева, нужно «подтянуть» работу Агентства по развитию человеческого капитала. «Надо добиваться конкретных результатов. Они пока только нащупали одно направление – работают с руководителями конкретных проектов и действительно помогают им найти людей. Но это же не хэдхантинговое агентство, это должен быть системный институт, который будет решать вопросы адаптации образования к той направленности, в которой сейчас развивается Дальний Восток, то есть он более глубокие вопросы должен решать. Надо подтягивать его», – уточнил вице-премьер.

Лучшим показателем того, как работают новые институты развития, является улучшение экономики Дальнего Востока: привлечение инвестиций, запуск новых проектов и строительство предприятий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Если говорить о том, как работает новая модель, то для меня наиболее показательным является следующее: доля прямых иностранных инвестиций, которые приходят на территорию Дальнего Востока возросла в семь раз. То есть мы начинали – было 4 процента, а сейчас 30 процентов прямых иностранных инвестиций, которые вкладываются в Россию, приходятся на Дальний Восток. Мне кажется, это очень хороший показатель. Он говорит о том, что инвестиционное пространство стало совсем другим. Об этом же говорят и цифры количества инвестиционных проектов – их сегодня 1375. Кроме того, я каждый день нахожусь в постоянном общении с инвесторами и теми людьми, которые планируют реализацию инвестиционных проектов. Я вижу, что уровень интенсивности переговоров очень высокий. И проекты уже совершенно другого масштаба сейчас реализуются», – резюмировал Юрий Трутнев.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: трутнев  инвестиции  экономика 


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