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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:27 |
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Форум предпринимателей "Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития" проходит в Хабаровске
В течение двух дней на форуме будут обсуждать вопросы улучшения инвестиционного климата, развития бизнеса в социальной сфере, финансовые инструменты, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.
Директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий Смоляк выступил модератором круглого стола «Перестройка социальной сферы: новые возможности для бизнеса», на котором были представлены лучшие практики из разных регионов страны в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования и туризма.
"Конечной целью реализации всех новых инструментов и механизмов развития является повышение качества жизни дальневосточников, создание новых предприятий и рабочих мест, - отметил Григорий Смоляк. - В значительной степени это зависит и от доступности и качества услуг в социальной сфере, что, в свою очередь может быть достигнуто путем широкого участия малого и среднего бизнеса, негосударственного сектора, снятия административных барьеров и клиентоориентированной работы чиновников всех уровней".
Завершится форум панельной дискуссией «Бизнес на Дальнем Востоке: механизмы реального роста».
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