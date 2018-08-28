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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 05:38 |
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В России объявлено о создании нового федерального сотового оператора
Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов на базе Tele2 и создании нового федерального сотового оператора.
Как сообщили журналу "Дальневосточный капитал", Tele2 и «Ростелеком» подписали соглашение участников совместного предприятия (СП). По соглашению «Ростелеком» передает в СП свои мобильные активы, становясь одним из акционеров объединенной компании. Совместное предприятие создается на базе ООО «Т2 РТК Холдинг», которое владеет всеми операционными компаниями Tele2.
На первом этапе интеграции к Tele2 переходят семь дочерних сотовых компаний «Ростелекома»: «СкайЛинк», «Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», БИТ, «Волгоград GSM», «Енисей Телеком» и АКОС.
На втором этапе совместному предприятию будут переданы сотовые активы, интегрированные в бизнес «Ростелекома».
Новая компания будет оказывать услуги связи совокупно в более чем 60 регионах России, с абонентской базой около 38 млн человек. Объединенный оператор будет работать под брендом Tele2.
Соглашение открывает перед Tele2 новые возможности развития. Передаваемые лицензии (в том числе 3G/4G) позволят оператору развернуть сети во всех федеральных округах РФ, а также в Москве, и оказывать широкий спектр услуг, среди которых скоростной мобильный Интернет.
Создание нового федерального оператора будет способствовать росту конкуренции на российском телекоммуникационном рынке, улучшению качества и повышению доступности услуг мобильной связи и, как следствие, сокращению цифрового неравенства, сообщает пресс-служба Tele2 Дальний Восток.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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