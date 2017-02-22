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ВТБ24 вручит миллион рублей каюрам-победителям гонки "Берингия-2017"
Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017» стартовала 5 марта из села Эссо Камчатского края. В борьбу за победу вступили 14 каюров из разных районов полуострова, а также два представителя Чукотского автономного округа.
Каюрам «Берингии-2017» предстоит пройти порядка 1500 километров. Весь маршрут разделён на 21 этап. В этом году гонка является самой протяжённой за последние 15 лет. На маршруте гонки введены линейные этапы, где каюры будут самостоятельно определять расстояние, которое им предстоит пройти в сутки, решать, когда останавливаться на отдых. Всего на маршруте будет несколько линейных этапов, поэтому спортсмены заранее готовились к нововведениям и разрабатывали свою стратегию.
По словам Галины Зубарь, управляющей операционным офисом ВТБ24 в Камчатском крае, банк поддерживает гонку «Берингия» второй год подряд. «Для будущего Камчатки очень важно сохранение уникальной культуры и самобытности региона. Поэтому учреждены три специальные премии для каюров, которые без нарушений пройдут гонку на нартах, изготовленных традиционным способом коренных малочисленных народов Севера. Мы рады возможности участвовать в гонке «Берингия» - празднике, который любим всеми жителями нашего сурового и прекрасного края», - отметила Галина Зубарь.
Руководство гонки отмечает, что в нынешнем году впервые в истории «Берингии» за передвижением каюров по трассе можно будет наблюдать через интернет. Финишировать упряжки должны в конце марта в посёлке Усть-Камчатск.
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