На Дальнем Востоке планируется реализация нефте- и газохимических проектов с инвестициями более 3 трлн рублей

Сессия «Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?» состоялась 6 сентября, в первый день работы ВЭФ. В работе сессии приняли участие Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, член правления и главный операционный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, директор по инвестициям АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Михаил Славков, директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Игорь Соглаев и другие эксперты.
Выступая на сессии, заместитель министра энергетики Антон Инюцын отметил позитивную динамику в области газо- и нефтехимической промышленности в России. По данным специалистов, озвученным на сессии, нефте- и газохимическая отрасль в России растет быстрее, чем ВВП, и этот рост будет продолжаться до 2025 года. Основным драйвером роста, по прогнозам, станут страны АТР — это связано с увеличением численности населения и ростом экономики стран региона.
«Наша стратегическая задача — увеличить экспортный потенциал к 2030 году. Вклад ВВП в эту отрасль должен превысить 70–80 млрд в год, а сама отрасль должна стать более высокотехнологичной», — подчеркнул Антон Инюцын. Замминистра пояснил, что речь идет о создании высокотехнологичных рабочих мест для 80–100 тысяч человек. Среди объектов, которые позволят развить экспортные возможности России он назвал строительство нефтехимического производства в Приморском крае, а также нефтехимического производства и газоперерабатывающего завода в Амурской области.
Всего на Дальнем Востоке в ближайшие годы планируется реализация нефте- и газохимических проектов с совокупными инвестициями более 3 трлн рублей. Это 11 проектов в 5 регионах Дальнего Востока, которые позволят создать 14 тыс. новых рабочих мест.